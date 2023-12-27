Путин встретился с президентами Казахстана и Узбекистана по завершении саммита СНГ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - После неформального саммита СНГ президент России Владимир Путин провел также двусторонние встречи с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Вчера работа президента завершилась около двух часов ночи, потому что состоялись отдельные двусторонние встречи и с президентом Казахстана, и с президентом Узбекистана", - сказал он.

Путин 25 и 26 декабря провел в Петербурге заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ.