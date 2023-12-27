Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Путин встретился с президентами Казахстана и Узбекистана по завершении саммита СНГ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - После неформального саммита СНГ президент России Владимир Путин провел также двусторонние встречи с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Вчера работа президента завершилась около двух часов ночи, потому что состоялись отдельные двусторонние встречи и с президентом Казахстана, и с президентом Узбекистана", - сказал он.

Путин 25 и 26 декабря провел в Петербурге заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ.

Владимир Путин Дмитрий Песков Казахстан СНГ Узбекистан Шавкат Мирзиеев Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кандидаты от восьми партий претендуют на участие в выборах президента РФ

Бжания ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Бронирования отелей Крыма на новогодние каникулы выросли почти на 40%

Бронирования отелей Крыма на новогодние каникулы выросли почти на 40%

Новак ожидает цену Brent в 2024 году в диапазоне $80-85 за баррель

Машков стал президентом "Золотой Маски"

Машков стал президентом "Золотой Маски"

Число пожаров в жилье в России снизилось на 16% в 2023 году

В отдельных регионах РФ усилят санконтроль из-за роста заболеваемости ОРВИ в КНР

Что произошло за день: вторник, 26 декабря

Газовые баллоны взорвались в жилом доме в Ставрополе

В Кремле сообщили, что Алиев и Пашинян готовы к выходу на мирный договор

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });