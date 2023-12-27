В ВС РФ проходят службу по контракту более 640 тыс. человек

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Более 640 тысяч человек проходят военную службу в российской армии по контракту в 2023 году, говорится в ежегодном сборнике Минобороны РФ "Армия в цифрах".

По данным Минобороны РФ, около 288 тыс. подали заявления на прохождение военной службы по контракту.

В материалах военного ведомства сообщается, что в качестве потенциальных контрактников Минобороны РФ рассматривает кандидатов в возрасте от 18 до 60 лет, их количество оценивается в 36,2 млн человек.

19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что около 490 тыс. человек в этом году поступили на службу по контракту или стали добровольцами.