Силуанов заявил, что приватизация позволила бы сократить госзаимствования

Он сообщил, что Минфин внес в правительство предложение о снижении доли государства в ряде крупных компаний

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Приватизация пакетов крупных компаний и банков могла бы стать источником финансирования части дефицита бюджета и позволить не выполнять амбициозную программу заимствований на следующий год полностью, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Если только рассматривать как дополнительный запас, резерв - это приватизация. Но это очень непростой вопрос. Нам нужно, с одной стороны, снижать долю государственного сектора, с другой стороны, деньги получить. Это стало бы одним из источников для финансирования дефицита бюджета. У нас в следующем году программа заимствований немаленькая - 4,1 трлн рублей (в этом - почти на 2 трлн рублей меньше), поэтому нам бы приватизация как разовая мера была бы очень кстати", - сказал он журналистам в среду.

Ранее Силуанов сообщил, что Минфин внес в правительство предложение о снижении доли государства в ряде крупных компаний. "Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%. И предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет. Это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, мы еще должны обсудить его", - сообщил министр. "Около 30 крупных компаний, по которым можно было бы подумать о снижении доли государства и замене частным бизнесом", - сказал он.

Силуанов отметил, что существует много компаний, в которых РФ имеет долю "под 100%", при этом государство как собственник оказывается менее эффективным, чем частные инвесторы. "Если частник приходит, то работа этих компаний, как правило, улучшается. Если стратегическая компания - конечно, государство будет владеть контрольным пакетом, а если присутствует частный акционер, это всегда стимулирует компанию более эффективно распоряжаться имуществом, снижать издержки, зарабатывать больше прибыли для своих акционеров. Частники заинтересованы, конечно, в прибыли, дивидендах", - сказал министр.

Приватизация в последние годы не является сколько-нибудь существенным источником покрытия дефицита бюджета. Потенциальные крупные сделки периодически обсуждаются, но до реализации не доходят.

Министр также напомнил, что в текущем году программу внутренних заимствований стало возможным сократить на 1 трлн рублей в результате поступления дополнительных нефтегазовых доходов.

"Не знаю, хочется, конечно, верить в лучшее - вдруг у нас сырьевая конъюнктура (в 2024 году - ИФ) будет неплохая. В этом году мы отказались на 1 трлн рублей от заимствований, из-за того, что нефтегаз пошел. Хочется надеяться", - сказал Силуанов.

"Пока факторов на то, что цены на нефть будут высокие (не так много - ИФ), они разносторонние, и так, и эдак, но больше того, что вряд ли они будут высокие", - сказал министр.