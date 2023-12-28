Закупки зерна в госфонд РФ в четверг составили 19 тыс. тонн

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Государство в четверг закупило в интервенционный фонд 19 035 тонн зерна на 260,3 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

В среду было закуплено 18,36 тыс. тонн зерна на 250 млн рублей.

Всего с 11 декабря (14 торговых дней) были заключены сделки на 243 945тонн зерна на 3,403 млрд рублей. В частности, государство приобрело 127 035 тонн пшеницы 3 класса (на 1,948 млрд рублей), 97 875 тонн пшеницы 4 класса (на 1,252 млрд рублей). Вся пшеница - урожая 2023 года. Кроме того, фонд пополнили 2,16 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 23,77 млн рублей) и 16 875 тонн ржи урожая 2023 года (на 178,8 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3-го класса за этот период составила 13 966 рублей за тонну, пшеницы 4-го класса - 11 670 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 178 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 714 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

В этом году торги будут проходить по 28 декабря включительно. В расписание на январь пока включены 9-12 и 15 января.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.