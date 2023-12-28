В Думе предложили законодательно отрегулировать фуд-траки

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который выделяет мобильные торговые объекты в отдельную категорию, прописывает единое законодательное регулирование, что должно создать условия для развития мобильной (развозной) торговли на велосипедах, мотоциклах, в киосках, прицепах.

Документ (№522981-8) размещен в электронной базе данных парламента, авторы – группа депутатов от "Единой России".

Хаос на колесах

В пояснительной записке авторы напоминают, что сейчас в регионах существуют различные правовые условия для размещения нестационарных торговых объектов, при этом на федеральном уровне не установлено единообразных подходов, терминологии, основных принципов оформления прав на размещение подобных торговых объектов, нет сроков их размещения и правил продления разрешений на работу, нет порядка установления платы за размещение, а также гарантий прав хозяйствующих субъектов на функционирование их торгового бизнеса.

Кроме того, в регионах и муниципалитетах не учитываются особенности торговли с помощью передвижных лавок, особенно когда для этого используются автомобили и другие механические средства.

"Указанные обстоятельства препятствуют развитию малого и среднего торгового предпринимательства в РФ", - считают авторы.

Автоцистерна как объект питания

В закон о торговой деятельности наряду с нестационарным торговым объектом добавили определение "мобильного торгового объекта" и "развозной торговли". Теперь нестационарный торговый объект не может быть мобильным, а мобильный торговый объект – это транспортное средство, оснащенное оборудованием для продажи товаров: автомобили, автолавки, автомагазины, автоприцепы, автоцистерны, мототранспортные средства, а также велосипеды, специально оснащенные оборудованием, предназначенным для выкладки товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов.

Уточняется также, что автомобили, автолавки, автомагазины, автоприцепы, автоцистерны, мототранспортные средства, а также велосипеды могут использоваться для оказания бытовых услуг и как объект общественного питания.

При этом муниципалитеты должны будут утверждать маршруты движения мобильных торговых объектов. Отбор юридических лиц и ИП для мобильных торговых объектов будет вестись через проведение торгов. "Форма торгов (конкурс или аукцион), порядок определения платы за размещение нестационарных торговых объектов и мобильных торговых объектов определяются муниципальными нормативными правовыми актами", - говорится в законопроекте.

Разрешение на размещение передвижных лавок действует не менее пяти лет и может быть продлено на тот же срок без проведения новых торгов. В законопроекте прописывается, что органы местного самоуправления вправе устанавливать запрет на осуществление развозной торговли в ночное время с 22 часов до 6 часов. "Установление требований к маркам (моделям) транспортных средств, используемых для осуществления развозной торговли, а также к их конструктивным характеристикам, не допускается", - говорится в законопроекте.

Инвестиционный бум

"Законопроект позволяет местным органам регулировать нестационарную торговлю по своему усмотрению, в том числе по модели, которая используется сейчас в г. Москве, когда киоски принадлежат городу и сдаются предпринимателям в аренду", - говорится в пояснительной записке.

В сопроводительных к документу материалах депутаты ссылаются на оценки экспертов, согласно которым частные инвестиции в автопром и смежные сервисы, такие как производство торгового оборудования для фуд-траков, автомагазинов и их обслуживание, в случае принятия закона составят минимум 220 млрд руб. Сроки, в течение которых инвестиции достигнут указанного значения, в материалах не приводятся. "Эффект в части нестационарной торговли тоже не мал. Инвестиции в модернизацию старых и установку новых объектов составят порядка 100 млрд руб. При этом суммарно будет создано около 250 тысяч новых рабочих мест", - говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что местные бюджеты получат дополнительные поступления от платы за размещение мобильных и нестационарных объектов, увеличится число торговых объектов шаговой доступности, в первую очередь в городской среде, что как следствие будет способствовать увеличению реализации и потребления продовольствия. "По экспертной оценке, объемы реализации сельхозпродукции могут вырасти на 4,5 млн тонн", - отмечают авторы.

В законе-спутнике (№523052-8) предлагается взимать торговый сбор с предпринимателей, которые осуществляют торговлю с использованием мобильных торговых объектов.

Документ внесен без отзыва правительства.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.