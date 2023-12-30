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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Брянщиной

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении еще двух дронов ВСУ в небе над регионом.

"Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил глава региона. Места падения беспилотников исследуют оперативные и экстренные службы.

Брянская область Александр Богомаз
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