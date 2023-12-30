Почти 50 домовладений повреждены в белгородском Уразово в результате атаки ВСУ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Порядка 50 домовладений в поселке Уразово Валуйского городского округа получили различные повреждения в результате вчерашнего обстрела с украинской стороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По посёлку было выпущено 12 снарядов из РСЗО "Град". Различные разрушения - в основном это выбитые окна, посеченные фасады и заборы - выявлены в 48 домовладениях, на одном социальном объекте и в магазине. Повреждены 37 хозпостроек и 6 транспортных средств. Также была повреждена линия электропередачи, в настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщал о повреждении 20 домовладений в поселке.