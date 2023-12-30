Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ брянских сел

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели ребенка в результате украинского обстрела двух сел.

Он написал в своем телеграм-канале, что под обстрел попали села Кистер и Борщево Погарского района. "Более 10 снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам", - сообщил Богомаз.

По его информации, в результате обстрела погиб ребенок 2014 года рождения.

Губернатор пообещал, что власти окажут семье погибшего всю необходимую помощь.