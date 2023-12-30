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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

В России продлили отмену повышенных пеней за просрочку платежей ЖКУ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России.

"В 2024 году при расчёте пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года", - говорится в сообщении на сайте правительства в субботу.

Отмечается, что по Жилищному кодексу величина пени за неполное и несвоевременное внесение платы за ЖКУ определяется с учётом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

"При действующей ключевой ставке Банка России в 16% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчёта будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения", - поясняется в сообщении.

Возможность устанавливать такие особенности регулирования в сфере ЖКХ появилась у правительства в рамках федерального закона, подписанного президентом 14 марта 2022 года.

Соответствующее постановление подписано, документ будет опубликован.

ЖКХ ЖКУ
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