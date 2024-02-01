Комитет Думы поддержал отмену идентификации плательщика за ЖКУ при сумму до 60 000 рублей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, который позволяет банкам не проводить идентификацию граждан, если средства направляются на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а сумма оплаты меньше 60 тысяч рублей.

"Комитет концепцию законопроекта поддерживает и отмечает, что предлагаемые изменения упростят процедуру оплаты жилищно-коммунальных услуг как для граждан, так и для организаций, осуществляющих прием таких платежей, и снизят избыточную административную и финансовую нагрузку на участников указанных правоотношений", - говорится в отзыве комитета.

Законопроект № 445879-8 в октябре 2023 года в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

В пояснительной записке к законопроекту напоминается, что предельный размер суммы платежа, при котором не требуется идентификация клиента - физического лица, был введен в 2006 году. для отдельных операций, в том числе для платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, в размере 30 тысяч рублей. В 2009 году лимит в 15 тысяч рублей был установлен для всех видов платежных операций, туда и попали услуги ЖКХ. "Уже в тот момент отдельные платежи за жилищно-коммунальные услуги превышали предельную сумму и требовали проведения идентификации плательщика", - говорится в пояснительной записке.

Авторы предупреждают, что среднемесячный платеж за ЖКУ в 2023 году достигнет в отдельных регионах величины действующего в настоящее время лимита в 15 тысяч рублей, что требует проведения идентификации около 50% всех плательщиков за ЖКУ.

В пояснительных материалах приводятся данные Ассоциации Региональных расчетных центров (АРЦ): в 2022 году доля платежей на сумму более 15 тысяч руб. составила от 0,5% до 3,8% от всех платежей в зависимости от региона. После очередного повышения с 1 декабря 2022 года тарифов на 9% доля таких платежей продолжила рост.

"Операции по приему денежных средств от физических лиц за ЖКУ в принципе не обладают признаками операций, имеющих запутанный или необычный характер, имеют очевидный экономический смысл и законную цель, а именно исполнение обязательств потребителем по оплате потребляемых жилищных и коммунальных услуг", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении 13 февраля.