Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Минобороны РФ сообщило о нештатном сходе авиабоеприпаса над Петропавловкой

Губернатор Воронежской области заявил об эвакуации жителей нескольких улиц поселка

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

"2 января 2024 года около 9:00 по московскому времени при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве во вторник.

В Минобороны РФ заявили, что в результате происшествия получили повреждение шесть частных строений.

Как сообщили военные, проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, началась эвакуация местных жителей.

"Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Глава региона отметил, что после обеспечения безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств, начнется оценка нанесенного ущерба.

Минобороны РФ Воронежская область Петропавловка ВКС РФ Александр Гусев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

Что произошло за день: понедельник, 1 января

Увеличилось число погибших в результате обстрела Белгорода

Главный терапевт Минздрава посоветовала не вспоминать о работе на праздниках

Главный терапевт Минздрава посоветовала не вспоминать о работе на праздниках
Военная операция на Украине

В Минобороны отрицают необходимость возвращаться в зону СВО для медкомиссии после лечения

В России в новогодних праздниках приняли участие более 2,1 млн человек

В России в новогодних праздниках приняли участие более 2,1 млн человек
Военная операция на Украине

Президент назвал врагом России Запад, а не Украину

Военная операция на Украине

Путин назвал терактом удар ВСУ по центру Белгорода

ФССП не удалось принудительно взыскать долги с Whatsapp и Wikimedia

Приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta

Приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });