Минобороны РФ сообщило о нештатном сходе авиабоеприпаса над Петропавловкой

Губернатор Воронежской области заявил об эвакуации жителей нескольких улиц поселка

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

"2 января 2024 года около 9:00 по московскому времени при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве во вторник.

В Минобороны РФ заявили, что в результате происшествия получили повреждение шесть частных строений.

Как сообщили военные, проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, началась эвакуация местных жителей.

"Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Глава региона отметил, что после обеспечения безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств, начнется оценка нанесенного ущерба.