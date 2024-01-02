В воронежском селе восстановили инфраструктуру после нештатного схода боеприпаса

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Власти Острогожского района Воронежской области сообщили о восстановлении инфраструктуры, которая была повреждена при нештатном сходе боеприпаса с самолета ВКС над территорией села Петропавловка.

"На данный момент электро, газо- и теплоснабжение в селе Петропавловка восстановлено. Люди размещены в пансионате "Коротоякский", а также у родственников", - написал глава районной администрации Сергей Хорошилов на своей странице в "Вконтакте".

Также он сообщил, что в настоящее время сформированы три рабочие группы, которые проводят подворовые обходы домовладений для оценки их состояния. Где было возможно, уже начаты восстановительные работы.

Ранее во вторник о нештатном сходе авиационного боеприпаса с самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области сообщило Минобороны РФ и губернатор региона Александр Гусев.

Пострадавших нет. Повреждения получили порядка семи домовладений.