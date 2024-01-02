Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Участок от станции "Новые Черемушки" до "Октябрьская" закроют с 3 по 8 января

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Участок между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская" будет закрыт с 3 по 8 января, сообщает во вторник сайт правительства Москвы.

"С 3 по 8 января 2024 года не будут ходить поезда на участке от станции "Новые Черемушки" до станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро. Ограничения необходимы для прокладки новой теплосети, которая пройдет в том числе и рядом с метро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введут в праздничные дни, когда пассажиропоток меньше обычного. "Для удобства горожан вдоль закрытого участка будут курсировать компенсационные автобусы. Пересесть с автобуса на метро можно бесплатно", - уточняется на сайте.

Добираться до мест назначения пассажиры также смогут через Большую кольцевую линию, на которой есть пересадки на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии метро.

"Кроме этого, для пассажиров установят чайные домики, в которых работники метро будут бесплатно раздавать горячий чай, шоколад и печенье. Такие домики появятся на станциях "Октябрьская" (выходы №1 и 3) и "Новые Черемушки" (выходы №5 и 6), а также на пути к остановке компенсационного автобуса возле улицы Гарибальди", - говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуют строить маршруты через Московское центральное кольцо и Серпуховско-Тимирязевскую линию с пересадкой через Бутовскую ветку, а также пользоваться общественным транспортом, сообщается на сайте.

Уточняется, что в период ограничений на станциях "Октябрьская", "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая", "Профсоюзная" и "Новые Черемушки" будут дежурить 83 инспектора Центра обеспечения мобильности пассажиров. Как говорится в сообщении, они расскажут об альтернативных маршрутах, о том, где находится ближайшая остановка и какой нужен автобус.

Москва Новые Черемушки Октябрьская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В столичном регионе с 1 по 7 января будет аномально холодно

В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за грядущих морозов

В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за грядущих морозов

Что произошло за день: суббота, 30 декабря

Синоптики предупредили о морозах до минус 20 в Москве в первой неделе января

Синоптики предупредили о морозах до минус 20 в Москве в первой неделе января

Синоптики спрогнозировали аномальные холода в Москве с 1 по 5 января

Синоптики спрогнозировали аномальные холода в Москве с 1 по 5 января

В новогоднюю ночь в Москве может похолодать до минус 10 градусов

В новогоднюю ночь в Москве может похолодать до минус 10 градусов

В Москве с 2017 года на дорогах стало на 40% меньше грузовиков

В Москве с 2017 года на дорогах стало на 40% меньше грузовиков

Мягкая зимняя погода будет в Москве на Новый год

Мягкая зимняя погода будет в Москве на Новый год

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января

Студентов юрфака МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори у студента

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });