Участок от станции "Новые Черемушки" до "Октябрьская" закроют с 3 по 8 января

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Участок между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская" будет закрыт с 3 по 8 января, сообщает во вторник сайт правительства Москвы.

"С 3 по 8 января 2024 года не будут ходить поезда на участке от станции "Новые Черемушки" до станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро. Ограничения необходимы для прокладки новой теплосети, которая пройдет в том числе и рядом с метро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введут в праздничные дни, когда пассажиропоток меньше обычного. "Для удобства горожан вдоль закрытого участка будут курсировать компенсационные автобусы. Пересесть с автобуса на метро можно бесплатно", - уточняется на сайте.

Добираться до мест назначения пассажиры также смогут через Большую кольцевую линию, на которой есть пересадки на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии метро.

"Кроме этого, для пассажиров установят чайные домики, в которых работники метро будут бесплатно раздавать горячий чай, шоколад и печенье. Такие домики появятся на станциях "Октябрьская" (выходы №1 и 3) и "Новые Черемушки" (выходы №5 и 6), а также на пути к остановке компенсационного автобуса возле улицы Гарибальди", - говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуют строить маршруты через Московское центральное кольцо и Серпуховско-Тимирязевскую линию с пересадкой через Бутовскую ветку, а также пользоваться общественным транспортом, сообщается на сайте.

Уточняется, что в период ограничений на станциях "Октябрьская", "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая", "Профсоюзная" и "Новые Черемушки" будут дежурить 83 инспектора Центра обеспечения мобильности пассажиров. Как говорится в сообщении, они расскажут об альтернативных маршрутах, о том, где находится ближайшая остановка и какой нужен автобус.