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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Соединение ЦВО в Сибири усилили зенитными ракетными комплексами "Тор-М2"

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Кемеровской области, получило партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", сообщила во вторник пресс-служба ЦВО.

"Новые образцы вооружения повысили боевые возможности одного из подразделений соединения", - говорится в сообщении.

ЗРК "Тор-М2" предназначен для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых бригад Сухопутных войск на поле боя во всех видах боевых действий. Способен поражать авиационные ракеты класса "воздух-земля", управляемые и корректируемые авиабомбы, противорадиолокационные ракеты, а также самолеты тактической и армейской авиации, крылатые ракеты, вертолеты и беспилотники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана и подразделения в Казахстане. Штаб расположен в Екатеринбурге.

ЦВО Кемеровская область ЗРК "Тор-М2"
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