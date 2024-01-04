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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Центральный военный округ сообщил о получении ЗРК "Гибка-С"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Мотострелковая бригада Центрального военного округа (ЦВО) в Поволжье получила на вооружение зенитные ракетные комплексы "Гибка-С", сообщила в четверг пресс-служба ЦВО.

"Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Гибка-С" в декабре 2023 года поступили на вооружение дислоцированной в Самарской области мотострелковой бригады общевойсковой армии Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

По данным ЦВО, поставка позволила полностью перевооружить подразделение противовоздушной обороны бригады на новые образцы ЗРК.

ЗРК "Гибка-С" способна противостоять всем средствам воздушного нападения, летящим на малых и предельно малых высотах в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана и подразделения в Казахстане. Штаб расположен в Екатеринбурге.

ЦВО Самарская область ЗРК "Гибка-С"
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