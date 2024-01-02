Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Семеро человек пострадали в ДТП в Калужской области

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Три автомобиля столкнулись во вторник в Калужской области на 225 км автодороги М-3 "Украина", пострадали семеро человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Kia Optima и Skoda Rapid.

Как уточнило региональное министерство здравоохранения, все пострадавшие - взрослые люди. Одному из них оказали помощь на месте столкновения, шестерых доставили в Калужскую областную больницу.

Утром во вторник региональная ГИБДД опубликовала предупреждение о неблагоприятных дорожных условиях. На дорогах региона гололед из-за сильных морозов, пришедших на смену оттепели.

Калужская область МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В воронежском селе восстановили инфраструктуру после нештатного схода боеприпаса

Белгородские власти призвали горожан не выходить на улицу

Ракетная тревога отменена в Белгороде

Один человек погиб при третьей украинской атаке на Белгород

Российские военные отразили новую ракетную атаку ВСУ на Белгородскую область

Еще пять украинских ракет системы "Ольха" перехвачены над Белгородской областью

Минобороны сообщило о четырех уничтоженных ракетах ВСУ над Белгородской областью

Система ПВО сбила четыре воздушные цели над Белгородом

Минобороны РФ сообщило о нештатном сходе авиабоеприпаса над Петропавловкой

Что произошло за день: понедельник, 1 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });