Семеро человек пострадали в ДТП в Калужской области

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Три автомобиля столкнулись во вторник в Калужской области на 225 км автодороги М-3 "Украина", пострадали семеро человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Kia Optima и Skoda Rapid.

Как уточнило региональное министерство здравоохранения, все пострадавшие - взрослые люди. Одному из них оказали помощь на месте столкновения, шестерых доставили в Калужскую областную больницу.

Утром во вторник региональная ГИБДД опубликовала предупреждение о неблагоприятных дорожных условиях. На дорогах региона гололед из-за сильных морозов, пришедших на смену оттепели.