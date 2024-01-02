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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Кинотеатры Белгорода приостановят работу из-за оперативной обстановки

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Власти Белгорода сообщили о приостановке работы кинотеатров в связи с оперативной обстановкой.
"С руководством кинотеатров "Русич", "Победа" и "Радуга" также приняли совместное решение о временной приостановке работы. Билеты, которые были проданы предварительно, можно будет использовать позже, когда позволит оперативная обстановка", - написал мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале во вторник.
Ранее он сообщил о приостановке работы трех крупных торговых центров города.

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