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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Нефть Brent подешевела до $75,84 за баррель

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться. На рынок оказывают давление крайне неопределенные прогнозы относительно мирового спроса на фоне ожидаемого увеличения поставок, особенно из стран, не входящих в ОПЕК, сообщает Trading Economics.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по Москве составляет $75,84 за баррель, что на $0,05 (на 0,07%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты упали в цене на $1,15 (на 1,5%) - до $75,89 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду снизились на $0,06 (на 0,09%) и составляли $70,32 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $1,27 (на 1,8%) - до $70,38 за баррель.

Внимание трейдеров направлено на перспективы глобального спроса на нефть и на то, смогут ли центральные банки ведущих стран мира обеспечить "мягкую посадку" своих экономик, отмечает старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам, слова которого приводит издание MarketWatch.

Спрос, как ожидается, "останется низким из-за глобального экономического спада и рекордных объемов добычи нефти в США", полагает старший инвестиционный аналитик XM Харалампос Писсурос.

Brent нефть
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