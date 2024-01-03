ЦА ФАС получил часть полномочий региональных управлений по контролю госзакупок

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России получил часть полномочий региональных управлений службы по контролю в сфере госзакупок. Соответствующий приказ ФАС России опубликован на портале правовой информации.

Этим документом снижен ценовой порог рассматриваемых центральным аппаратом жалоб на действия (бездействие) госзаказчиков по закупкам. Если прежде ЦА ФАС рассматривал жалобы по закупкам стоимостью от 1 млрд рублей, то теперь в его ведении находится рассмотрение жалоб по госзакупкам стоимостью от 700 млн рублей.

Также теперь региональные УФАС должны передавать в центральный аппарат службы обращения госзаказчиков о согласовании заключении контрактов с единым поставщиком, начальная (максимальная) цена которых составляет от 700 млн рублей.

Аналогичная норма введена в отношении закупок, осуществляемых за счет средств гособоронзаказа (ГОЗ). При этом ценовой порог таких закупок установлен на уровне 300 млн рублей.

Кроме того, в ведение ЦА ФАС передаются все жалобы и различные обращения (на их основании ФАС проводит внеплановые проверки, принимает решения о включении информации о компаниях в Реестр недобросовестных поставщиков и т.п.) в отношении строительных закупок бюджетных и автономных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий или компаний, которым те или иные госорганы передали соответствующие полномочия.

Такая же норма введена в отношении закупок федеральных судов и судебных департаментов городов федерального значения, Конституционного и Верховного судов РФ, Суда по интеллектуальным правам, Московского, Санкт-Петербургского и Севастопольского городских судов, арбитражных апелляционных судов и арбитражных судов округов (кассационных).

В ведение центрального аппарата ФАС передано также рассмотрение всех жалоб и обращений, связанных с применением закрытых способов определения поставщиков.

Также центральный аппарат ФАС теперь должен рассматривать все жалобы и обращения в отношении банков, госкорпорации ВЭБ.РФ и региональных гарантийных организаций (в части предоставления независимых гарантий участникам закупок).

По данным Минфина РФ, за 9 месяцев текущего года в ФАС России было направлено 40,4 тыс. жалоб (34,7 тыс. за 9 месяцев 2022 года), из которых было рассмотрено 34,4 тыс. (26,3 тыс. годом ранее). По результатам их рассмотрения было выдано 11,3 тыс. (8,8 тыс.) предписаний. Также за этот период было проведено 17,2 тыс. (24,7 тыс.) плановых и внеплановых проверок, по результатам которых было выдано еще 3,4 тыс. (3,9 тыс.) предписаний.

Кроме того, за 9 месяцев 2023 года ФАС рассмотрела 2,5 тыс. (3,3 тыс. годом ранее) обращений о согласовании заключения контрактов с едпоставщиками. Причем большая часть этих контрактов, 2,4 тыс., была согласована.