Беспилотник США совершил первый с начала года полет вблизи Крыма

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Стратегический высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США совершил первый с начала года полет вблизи российской границы на Черном море, сообщил сайт ItaMilRadar.

Американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, курсировал к югу от побережья Крыма примерно 20 часов. При этом полет осуществлялся на значительном удалении от границ России.

Такие полеты осуществляются на большем, чем ранее удалении после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США в марте прошлого года, когда, по утверждению американских военных, он упал в море после пролета рядом российских истребителей Су-27. В российском военном ведомстве тогда заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против беспилотника США над Черным морем, причиной падения стало его резкое маневрирования.

После инцидента американские разведывательные беспилотники стали выполнять полеты на большем расстоянии от российских рубежей, что, по данным американских военных, сократило объем получаемой разведывательной информации.

В ходе полетов беспилотников RQ-4B и MQ-9 в прошлом году, когда навстречу им поднимались российские истребители, они сразу изменяли направление полета и покидали районы ведения воздушной разведки.