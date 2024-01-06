В РФ увеличен размер господдержки мероприятий по благоустройству сельских территорий

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении размера господдержки на мероприятия по благоустройству сельских территорий с 2 до 3 млн рублей на один проект, сообщается в субботу на сайте правительства.

"Правительство продолжает работу по развитию инфраструктуры сельских агломераций. Принято решение увеличить объемы господдержки, предоставляемой регионам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что согласно документу, максимальный размер господдержки, который может быть выделен из федерального бюджета на реализацию одного проекта благоустройства сельских территорий, увеличен с 2 млн до 3 млн рублей.

Также сообщается, что с 1 до 3 млн рублей увеличен минимальный размер субсидии, предоставляемой региону на мероприятия по благоустройству сельских территорий.

Работа ведется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая была утверждена правительством по поручению президента в 2019 году.