Поиск

Правительству предложили пересмотреть госполитику развития сельских населенных пунктов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума проголосовала за обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором рекомендует пересмотреть госполитику в отношении развития сельских населенных пунктов для создания благоприятных условий устойчивого развития сельских территорий.

Депутаты выразили обеспокоенность подходами к вопросу комплексного развития сельских территорий и порядком формирования единого перечня опорных населенных пунктов. Они также высказали опасение, что заметная часть ресурсов госпрограмм, в том числе программы комплексного развития сельских территорий, будет направлена на развитие районных центров и городов, хотя уровень их благоустройства и качество жизни в них выше.

Для создания благоприятных условий устойчивого развития сельских территорий Госдума рекомендует правительству пересмотреть государственную политику в отношении развития сельских населенных пунктов, в том числе: ввести в законодательство понятие "сельские агломерации", позволяющее разграничивать их с городскими агломерациями, определить типы сельских агломераций; сформировать сеть сельских агломераций различных типов, охватывающих совокупность населенных пунктов, определив их центры в качестве опорных населенных пунктов; ввести дополнительные социально-экономические стимулы для закрепления населения и объектов производства в сельских агломерациях; утвердить стандарты обеспеченности социальной, энергетической, коммунальной, транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктурами сельских населенных пунктов с различной численностью населения.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сегодня порядка 30% граждан страны живут в сельской местности, а суммарный коэффициент рождаемости в селах выше среднероссийского.

"Если жизнь на селе не будет для граждан комфортной и привлекательной, то отток населения продолжится. Надо постараться сделать все, чтобы там была возможность для самореализации, создавать условия, в том числе через улучшение социальной инфраструктуры", - добавил он.

Вячеслав Володин Госдума Михаил Мишустин Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанова попросили поддержать включение страховщиков в "белый список" интернета

Дума отложила постановление о развитии легпрома из-за пункта об НДС на маркетплейсах

"Обучение служением" не будет обязательным предметом для старшеклассников

Песков предложил не ждать новостей с переговоров в Женеве уже во вторник

Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов

 Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов

ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

 ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

Задержан глава комитета по госзаказу Петербурга

В Новороссийске 6,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии

На Ильском НПЗ после атаки БПЛА случился пожар

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

 Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8434 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 74 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });