Правительству предложили пересмотреть госполитику развития сельских населенных пунктов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума проголосовала за обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором рекомендует пересмотреть госполитику в отношении развития сельских населенных пунктов для создания благоприятных условий устойчивого развития сельских территорий.

Депутаты выразили обеспокоенность подходами к вопросу комплексного развития сельских территорий и порядком формирования единого перечня опорных населенных пунктов. Они также высказали опасение, что заметная часть ресурсов госпрограмм, в том числе программы комплексного развития сельских территорий, будет направлена на развитие районных центров и городов, хотя уровень их благоустройства и качество жизни в них выше.

Для создания благоприятных условий устойчивого развития сельских территорий Госдума рекомендует правительству пересмотреть государственную политику в отношении развития сельских населенных пунктов, в том числе: ввести в законодательство понятие "сельские агломерации", позволяющее разграничивать их с городскими агломерациями, определить типы сельских агломераций; сформировать сеть сельских агломераций различных типов, охватывающих совокупность населенных пунктов, определив их центры в качестве опорных населенных пунктов; ввести дополнительные социально-экономические стимулы для закрепления населения и объектов производства в сельских агломерациях; утвердить стандарты обеспеченности социальной, энергетической, коммунальной, транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктурами сельских населенных пунктов с различной численностью населения.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сегодня порядка 30% граждан страны живут в сельской местности, а суммарный коэффициент рождаемости в селах выше среднероссийского.

"Если жизнь на селе не будет для граждан комфортной и привлекательной, то отток населения продолжится. Надо постараться сделать все, чтобы там была возможность для самореализации, создавать условия, в том числе через улучшение социальной инфраструктуры", - добавил он.