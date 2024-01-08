Транспортная прокуратура начала проверку инцидента на ж/д под Нижним Тагилом

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента на Свердловской железной дороге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Возможно, это была петарда. Никто не пострадал", - сказал представитель пресс-службы.

Организована проверка всех оперативных служб.

Как сообщила в своем телеграм-канале антитеррористическая комиссия региона, в настоящее время последствия инцидента, который произошел около 16:30 (14:30 мск) на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато под Нижнем Тагилом, устраняют представители профильных ведомств. "В результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

В связи с проведением оперативных мероприятий движение поездов по станции Сан-Донато (участок Нижний Тагил - Гороблагодатская) ограничено, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. Возможны задержки семи электропоездов.