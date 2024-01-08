Сигнал ракетной опасности звучит в Белгороде и пригороде

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в областном центре и пригороде.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.