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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Якутия получит в собственность 100% акций "Жатайской судоверфи"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Якутии пакета акций "Жатайской судоверфи", которая ранее была подконтрольна Росимуществу. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях развития инфраструктуры арктической транспортной системы и повышения эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения постановляю: принять предложение правительства РФ и главы Якутии о передаче в собственность республики находящихся в федеральной собственности 4 106 200 000 акций АО "Жатайская судоверфь", - говорится в указе.

Акции будут переданы, если в 2024 году будет завершен первый этап строительства верфи.

Федеральному правительству поручено в 12-месячный срок обеспечить передачу акций в собственность региона.

ООО "Жатайская судоверфь" (позднее преобразованное в АО) было создано в 2016 году для строительства в Якутии судостроительного завода. Согласно отчетности компании, на конец 2022 года Росимущество контролировало 82,19% акций, Якутия - около 18%.

Ежегодно на верфи планируется строить 10 речных судов, модернизировать 6 судов, утилизировать по два списанных судна, выполнять 432 тысячи нормо-часов ремонта и межнавигационного обслуживания. Также верфь обеспечит бесперебойную перевозку грузов в Ленском бассейне и на северо-востоке Арктической зоны, в том числе по Северному морскому пути.

В сентябре 2023 года на совещании с президентом глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что на достройку объекта не хватает 1 млрд рублей. Регион просил федеральный центр передать в собственность 100% акций верфи, чтобы закончить строительство. "При этом мы берем на себя обязательство привлечь миллиард рублей и достроить верфь", - заявил Николаев.

Окончание строительства первого этапа верфи переносилось несколько раз. По последним данным, оно должно быть завершено в 2024 году.

Айсен Николаев Владимир Путин Якутия Росимущество Жатайская судоверфь
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