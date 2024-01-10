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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

ЦБ исключит требование о полном резервировании кредитов физлиц с недействительным паспортом

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ исключит требование о формировании резерва в размере 100% по ссудам физических лиц с недействительным паспортом.

Проект изменений в положение №590-П, устанавливающее порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам, опубликован на сайте ЦБ.

"Требование о формировании резервов в размере 100% по ссудам в случае выявления фактов недействительности документов, удостоверяющих личность заемщика, исключается как излишне консервативное, с учетом практики ее применения, свидетельствующей о том, что данные базы МВД России на текущий момент не являются достаточно актуальными, а также о том, что кредитный риск по заемщику не обуславливается одним лишь только фактором недействительности документов и данный фактор при прочих равных не всегда влечет дополнительный риск", - говорится в пояснительной записке к документу.

Данная норма позволит сократить отчисления в резервы, соответственно, снизить давление на капитал и дополнительно снизить операционные расходы банков, направленные на мониторинг ресурсов МВД для проверки действительности паспортов заемщиков

По данным ЦБ, кредиты с недействительными паспортами не превышают 5% в портфелях розничных кредитов банков. Недействительность паспорта на практике не приводит к полному обесценению кредита. В портфеле ипотечных жилищных кредитов доля NPL по кредитам с недействительными паспортами составляет в среднем 2%, в портфеле кредитных карт - в среднем 31%, в портфеле автокредитов - в среднем 15%, в портфеле прочих розничных кредитов - около 50%.

В планах ЦБ также уточнить подходы к формированию резервов по ссудам, оцениваемым на портфельной основе. Так, регулятор, намерен ограничить до 50 млн рублей сумму розничных кредитов (кроме ипотеки), которые могут включаться в портфели однородных ссуд. По данным бюро кредитных историй, за четвертый квартал 2021 года (такие данные приводятся в пояснительной записке к документу - ИФ) выдачи ссуд физлицам (кроме ипотеки) с лимитом кредита свыше 10 млн рублей составили около 3,5 млрд рублей или 0,1% в выдачах за соответствующий квартал. Таким лимитом обладали 354 кредита или менее 0,004%.

ЦБ предоставит банкам возможность включать в портфели однородных ссуд кредиты физлицам величиной до 1 млн рублей (за исключением ипотеки), независимо от оценки финансового положения заемщиков, а также даст право дифференцировать портфели розничных кредитов (с 1 октября 2024 года банки могут формировать портфели однородных ссуд без официальных документов, подтверждающих доход заемщиков, а также портфели, оценка доходов заемщиков по которым осуществляется с применением модельного подхода).

Кроме того, проект ЦБ содержит регуляторные послабления для поддержания потенциала кредитования, в том числе малого и среднего предпринимательства (МСП). Банк России планирует увеличить с 10 до 50 млн рублей сумму кредитов субъектам МСП, оценка риска по которым может осуществляться на основе внутрибанковских оценок кредитоспособности, а также которые могут включаться в портфели однородных ссуд при среднем финансовом положении заемщиков. Будет также увеличена - с 5 до 10 млн рублей - сумма кредитов МСП, которые могут не исключаться из портфеля однородных ссуд при ухудшении финансового положения заемщиков вплоть до плохого.

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