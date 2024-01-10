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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Мэр Кургана Елена Ситникова ушла в отставку

Ранее на чиновницу завели уголовное дело о халатности

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Депутаты Курганской городской думы на внеочередном заседании в среду приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы Кургана Елены Ситниковой, сообщает городская администрация.

"Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Депутаты Курганской городской думы единогласно поддержали ее решение", - говорится в сообщении.

Временно исполнять полномочия главы Кургана будет первый заместитель главы города Анастасия Аргышева.

Мэрия со ссылкой на председателя гордумы Игоря Прозорова добавляет, что "Елена Вячеславовна (Ситникова - ИФ) остается с нами, в команде, с завтрашнего дня она переходит на другую работу".

26 декабря 2023 года стало известно, что Ситниковой инкриминируют ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Курган Елена Ситникова
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