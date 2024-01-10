Умер экс-председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Бывший председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай скончался в возрасте 92 лет в Москве, сообщается на сайте КС в среду.

"10 января в Москве после продолжительной болезни скончался Марат Викторович Баглай. (...) Судьи и сотрудники Конституционного суда РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким Марата Баглая и скорбят вместе с ними", - говорится в сообщении.

Пост председателя КС Баглай занимал с 1997 по 2003 год.

Родился в 1931 году в Баку. Окончил юридический факультет государственного университета в Ростове-на-Дону и аспирантуру Института государства и права АН СССР.

Работал и преподавал в различных научных организациях и вузах, в частности был профессором кафедры конституционного права МГИМО, почетным доктором ряда университетов.

В 1993 году участвовал в работе Конституционного совещания, спустя два года стал судьей Конституционного суда РФ, затем его третьим председателем.

Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Дружбы народов, медалями.