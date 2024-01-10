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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Умер экс-председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Бывший председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай скончался в возрасте 92 лет в Москве, сообщается на сайте КС в среду.

"10 января в Москве после продолжительной болезни скончался Марат Викторович Баглай. (...) Судьи и сотрудники Конституционного суда РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким Марата Баглая и скорбят вместе с ними", - говорится в сообщении.

Пост председателя КС Баглай занимал с 1997 по 2003 год.

Родился в 1931 году в Баку. Окончил юридический факультет государственного университета в Ростове-на-Дону и аспирантуру Института государства и права АН СССР.

Работал и преподавал в различных научных организациях и вузах, в частности был профессором кафедры конституционного права МГИМО, почетным доктором ряда университетов.

В 1993 году участвовал в работе Конституционного совещания, спустя два года стал судьей Конституционного суда РФ, затем его третьим председателем.

Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Дружбы народов, медалями.

Марат Баглай Москва Конституционный суд РФ
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