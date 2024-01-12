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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Двух котят африканского сервала попытались незаконно вывезти из России

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Таможенники в аэропорту "Внуково" задержали пассажира, который незаконно пытался вывезти в Стамбул двух котят редкого африканского сервала, сообщает ФТС России.

"Двух четырехмесячных хищников таможенники обнаружили у мужчины, вылетавшего в Стамбул. Его остановили на "зеленом" коридоре. Пассажир пояснил, что везет представителей породы саванна (гибрид домашней кошки и сервала) за границу для получения экспертной оценки качества. Он предоставил ветпаспорта и сертификаты о прививках, но родословная на хищников отсутствовала", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, таможенники усомнились в достоверности показаний и передали животных специалистам Росприроднадзора.

Эксперты предположили, что детеныши могут относиться к редкому виду африканского сервала, который попадает под действие Конвенции СИТЕС. Если это подтвердится, нарушителю грозит уголовное дело за контрабанду особо ценных диких животных.

Росприроднадзор передал животных в специализированную организацию Парк львов "Земля Прайда". В дальнейшем котят выразил готовность взять на временное содержание Липецкий зоопарк.

Росприроднадзор Стамбул ФТС
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