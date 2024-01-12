Ребенок попал в реанимацию на Урале после инцидента на горнолыжном курорте

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Шестилетний мальчик получил тяжелую травму на горнолыжном курорте в Миасском городском округе Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Ребенок госпитализирован и находится в реанимации.

Дело квалифицировано по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

В свою очередь пресс-секретарь Миасской горбольницы N2 Марина Антропова уточнила "Интерфаксу", что ребенок был доставлен в больницу с курорта "Солнечная долина".

В правоохранительных органах пояснили агентству, что, по предварительной информации, "шарф ребенка при сходе с подъемника замотало на барабан, и мальчика придушило".

Получить комментарий администрации горнолыжного курорта "Интерфаксу" пока не удалось.