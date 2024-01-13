Более 300 белгородских школьников перевезли в Пензенскую область

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пензенские власти разместили в регионе более трех сотен школьников из приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Рано утром встретили поезд из Белгородской области. К нам, в безопасную российскую глубинку, с приграничных территорий прибыли 315 школьников с сопровождающими их преподавателями и воспитателями", - сообщил он в своем телеграм-канале в субботу.

Детей разместили в местном оздоровительном лагере и на базе отдыха. Для них будут организованы учебный процесс и досуг, спортивные и культурные мероприятия.

С 29 декабря территория Белгорода и пригорода неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.