Нотариальные палаты в РФ утвердили программу поддержки нотариусов в труднодоступных и малонаселенных местностях

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Нотариальные палаты субъектов РФ утвердили программу поддержки нотариальной деятельности в труднодоступных и малонаселенных местностях на 2024 год.

"Данная программа была утверждена на внеочередном Собрании представителей нотариальных палат субъектов РФ единогласно, чтобы жители из любого уголка России могли решить важные юридические вопросы. Бюджет на ее реализацию формируется из взносов каждого российского нотариуса, государственное финансирование при этом не используется", - сообщили "Интерфаксу" в Федеральной нотариальной палате.

Там отметили, что программа реализуется уже не первый год для поддержки нотариусов в регионах со сложной географией и климатом.

"Поддержка подразумевает различные выплаты: единовременную в 100 тыс. рублей при переезде, ежемесячные от 50 до 200 тыс. рублей. Предусмотрена компенсация расходов на аренду жилья и помещения под нотариальную контору, а также затрат на оснащение рабочих мест нотариусов. Кроме того, им предоставляются технические средства и программное обеспечение, оплачиваются курсы повышения квалификации и другое", - рассказали в ФНП.

Также нотариусы обеспечиваются доступом к интернету с использованием технологий спутниковой связи. По данным палаты, это необходимо и для работы с государственными базами данных и для оперативного внесения всех совершенных нотариальных действий в реестр нотариата.

По данным ФНП, в работе нотариусов труднодоступных и малонаселенных местностях существуют неочевидные на первый взгляд сложности. Например, в некоторых случаях недостаточно сдать квалификационный экзамен и пройти конкурс. Нотариусу может быть необходимо владеть языком малочисленных коренных жителей, поскольку не все из них хорошо говорят по-русски, а привлечь переводчика не всегда есть возможность.

Также, отмечают в нотариальной палате, стоит учитывать, что в районах с суровыми погодными условиями, неразвитой транспортной инфраструктурой и небольшим количеством жителей у нотариусов нет возможности работать по принципу самофинансирования.

"Расходы на организацию их деятельности и просто на жизнь - велики, а количество нотариальных действий - ограничено. Программа нотариата направлена на то, чтобы поддерживать уже работающих нотариусов, и заполнять пустующие должности", - резюмировали в ФНП.