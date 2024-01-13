Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Один человек погиб при столкновении фуры с автобусом на Урале

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Фура столкнулась в субботу с пассажирским автобусом на федеральной трассе в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Пострадали десть человек. Один из них погиб на месте. Семерых человек медики везут в стационары больниц

Сообщается, что столкнулись фура и автобус ПАЗ, который перевозил дорожных рабочих.

ДТП, по данным минздрава, произошло на 233-м км федеральной трассы Екатеринбург-Пермь.

В региональном УГИБДД уточнили, что движение транспорта на данном участке автодороги в связи с происшествием не ограничено.

По предварительной информации пресс-службы региональной прокуратуры, водитель автобуса при развороте не уступил дорогу водителю автомобиля Volvo.

Екатеринбург Урал Свердловская область Пермь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах сократилась до 4 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах сократилась до 4 тыс. кв. м

Число оставшихся без тепла домов в Липецке выросло до 282

Число оставшихся без тепла домов в Липецке выросло до 282

В Минобрнауки исключили централизованное повышение платы за обучение в госвузах

В Минобрнауки исключили централизованное повышение платы за обучение в госвузах

Wildberries заявил о наличии заключения о соответствии склада в Шушарах всем требованиям

Wildberries заявил о наличии заключения о соответствии склада в Шушарах всем требованиям

Wildberries не обращался в Госстройнадзор за разрешением на ввод склада в Петербурге

Ущерб от пожара на складе Wildberries страховщики оценивают в 10-20 млрд руб.

Погибших и пострадавших во время пожара на складе Wildberries в Петербурге нет

Выдворенного из Латвии военного пенсионера встретили на псковской границе

Wildberries обещал вернуть деньги покупателям после пожара на складе в Шушарах

Wildberries обещал вернуть деньги покупателям после пожара на складе в Шушарах

Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализован на площади 70 тыс. кв. м

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });