Один человек погиб при столкновении фуры с автобусом на Урале

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Фура столкнулась в субботу с пассажирским автобусом на федеральной трассе в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Пострадали десть человек. Один из них погиб на месте. Семерых человек медики везут в стационары больниц

Сообщается, что столкнулись фура и автобус ПАЗ, который перевозил дорожных рабочих.

ДТП, по данным минздрава, произошло на 233-м км федеральной трассы Екатеринбург-Пермь.

В региональном УГИБДД уточнили, что движение транспорта на данном участке автодороги в связи с происшествием не ограничено.

По предварительной информации пресс-службы региональной прокуратуры, водитель автобуса при развороте не уступил дорогу водителю автомобиля Volvo.

