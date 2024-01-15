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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Самолет "Почты России" выкатился за пределы ВПП при посадке в Якутии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Самолет Ту-204, принадлежащий АО "Почта России", выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту города Мирный в Якутии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"15 января воздушное судно при выполнении рейса Москва ("Внуково") - Мирный после посадки выкатилось за пределы ВПП. На борту находилось 3 члена экипажа. Пострадавших нет. Воздушное судно отбуксировано к месту стоянки", - говорится в сообщении.

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку.

В свою очередь Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Почта России Ту-204 Якутия
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