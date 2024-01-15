Квоты на импорт в РФ семян сельхозкультур могут быть введены с 1 февраля

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Квоты на импорт в РФ семян некоторых видов сельхозкультур из недружественных стран могут быть введены с 1 февраля по 31 декабря 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

Предложение Минсельхоза о временном количественном ограничении на ввоз отдельных видов семян сельхозкультур поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле (декабрь 2023 года).

"В частности, планируется установить с 1 февраля по 31 декабря 2024 года включительно объемы количественных ограничений на ввоз в РФ отдельных видов семян из недружественных стран. Конкретные параметры планируемых ограничений будут определены постановлением правительства РФ, которое разрабатывает Минсельхоз", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, Минсельхоз предлагал ввести квоты с 23 января 2024 года. Это было предусмотрено проектом постановления правительства, размещенным на портале regulation.gov.ru в декабре 2023 года.

Согласно документу, квоту на импорт семян картофеля предлагалось установить в размере 16 тыс. тонн, ячменя - 0,6 тыс. тонн, кукурузы - 5 тыс. тонн, в том числе восковидной - 0,6 тыс. тонн, рапса (гибриды) - 2 тыс. тонн, подсолнечника (гибриды) - 7,5 тыс. тонн, сахарной свеклы (гибриды) - 2 тыс. тонн. На пшеницу, рожь, соевые бобы квота нулевая.

Правительство РФ в июне этого года утвердило перечень семян сельхозкультур, в отношении которых могут вводиться количественные ограничения на ввоз. В него включены семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Размеры квот и правила их распределения поручено устанавливать Минсельхозу.

Как заявлял Минсельхоз, квотирование направлено на ускорение импортозамещения в таком основополагающем сегменте сельского хозяйства, как семеноводство. "Решения будут основываться на результатах сбора урожая и формирования семенного фонда, оценке потребности внутреннего рынка в семенах по каждой конкретной культуре, - разъясняло ранее ведомство. - Объемы ввозимых семян планируется гибко регулировать и в дальнейшем поэтапно в течение трех лет уменьшать объемы квот по мере увеличения внутреннего производства".