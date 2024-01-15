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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Спасатели предупредили об угрозе схода лавин и сильных ветрах в КБР

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии из-за сильного ветра, ожидаемого в республике 15-17 января, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в понедельник.

По данным Гидрометцентра КБР, в горных районах республики местами ожидается очень сильный южный ветер до 30 м/с, говорится в сообщении.

Кроме того, 15-16 января в горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно, сообщили в ведомстве.

Кабардино-Балкария МЧС
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