В четырех городах Урала в школах отменяют очные занятия из-за морозов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В некоторых городах Уральского федерального округа из-за морозов отменили очные занятия в школах.

В Ишиме, самом южном городе Тюменской области, где утром было минус 25 градусов, отменены очные уроки у начальных классов, сообщил телеграм-канал городской администрации. В других городах региона занятия в школах проходят в обычном режиме.

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), где с утра минус 43 градуса мороза, объявлены неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 11 класс первой смены, сообщила мэрия.

По информации единого официального сайта государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа, в городе Белоярский отменены занятия первой смены с 1 по 8 класс. С утра здесь температура воздуха опустилась до минус 33 градусов. А в Радужном не пошли в школу младшеклассники первой смены из-за 27-градусного мороза.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе из-за низкой температуры воздуха были частично или полностью отменены школьные уроки в городах Тюменской, Курганской, Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.