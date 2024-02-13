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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на экспорт рапса до 31 августа

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает продлить запрет на экспорт рапса на период с 1 марта по 31 августа 2024 года. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте подготовки нормативно-правовых актов.

Эта мера касается рапса под кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1205 10 900 0 и 1205 90 000 9.

В РоссииРоссия в 2023 году увеличила экспорт рапсового масла в 1,7 разаЧитать подробнее

Запрет не будет распространяться на экспорт рапса через пункт пропуска Забайкальск. Эта мера действует и в настоящее время.

РФ впервые ввела ограничения на экспорт рапса с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. В сентябре 2022 года этот режим продлили по 28 февраля 2023 года, затем - по 31 августа 2023 года и по 29 февраля 2024 года.

По данным Росстата, в 2023 года сбор озимого рапса в РФ составил 1,4 млн тонн (1,6 млн тонн в 2022 году), ярового - 2,8 млн тонн (2,9 млн тонн).

Минсельхоз РФ
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