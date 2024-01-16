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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня

Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня
Фото: "Интерфакс"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Евро и доллар заметно упали на Московской бирже во вторник вечером, курс евро в моменте опускался ниже 95 рублей/EUR1 впервые с 29 июня. Резкое падение наблюдалось во всех трех валютах, однако было совсем непродолжительным по времени - участники рынка воспользовались падением и быстро выкупили просадку.

Курс евро составил 96,39 руб./EUR1 в 17:07, что на 38,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом всего минутой ранее евро опускался до 94,7 руб. Доллар США стоил 88,92 руб./$1, подорожав на 1,32 рубля. За минуту до этого доллар падал до 87,42 руб. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 89,68 копейки - до 92,28 рубля.

"Поскольку скачок курса рубля во вторник вечером был очень коротким, то, скорее всего, это был просто спекулятивный ценовой импульс. Возможно, сработали близкие стоп-приказы на покупку, когда котировки доллара стали расти. Но поскольку за считанные минуты курс рубля вернулся обратно, можно не особо вдаваться в вопрос, по какой причине произошел этот ценовой вынос. Если бы курс доллара против рубля подскочил сегодня и остался на повышенном уровне, это можно было бы как-то притянуть к сообщениям о здоровье главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Но официальные лица говорят, что с ней сейчас все в порядке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Московская биржа
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