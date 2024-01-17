Российские военные за сутки поразили три склада боеприпасов и базу горючего ВСУ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о нанесении ударов по топливохранилищу вооруженных сил Украины (ВСУ), трем складам с боеприпасами и двум радиолокационным станциям (РЛС).

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что помимо этого нанесены удары по пункту временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.