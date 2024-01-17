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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Крымский мост закрыли для автомобилей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта, сообщил в 16:42 по Москве телеграм-канал, освещающий ситуацию на подъездах в мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сказано в сообщении.

В прошлый раз мост перекрывали 10 января.

Примерно в это же время губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога, а в районе Севастопольской бухты военные устроили дымовую завесу.

Севастополь Крымский мост Михаил Развожаев
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