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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

Более десятка рейсов задержаны в аэропорту Якутска из-за тумана

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Вылет и прилет более 10 рейсов задерживается в аэропорту Якутска, следует из онлайн-табло аэропорта.

Так, задержаны местные рейсы до Тикси, Депутатского, Среднеколымска, Зырянки, Саккырыра, Соболоха авиакомпаний "Полярные авиалинии", "Якутия" и "АЛРОСА".

Кроме того, задержаны на вылет несколько центральных рейсов до Москвы, а также международный рейс до Харбина АК "Якутия".

По информации пресс-службы аэропорта, температура воздуха составляет минус 44 градуса, туман. Метеорологическая видимость - 150 метров.

"В аэропорту отправления задержан рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Якутск, ожидаемое время прибытия - 18:50. Также по решению авиакомпании задержан рейс авиакомпании "Якутия" Сочи - Москва - Якутск, прибытие ожидается в 16:30 (вместо 08:10 по расписанию)", - говорится в сообщении.

Расписание полетов корректируется в соответствии с метеоусловиями.

Якутск Аэрофлот Москва
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