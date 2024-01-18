Рыбопромышленники РФ поддержали денонсацию соглашения по рыболовству с Британией

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рыбопромышленники РФ поддерживают планы правительства РФ денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще в советское время.

Как сообщалось, проект федерального закона "О денонсации соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве" планируется рассмотреть на заседании правительства в четверг.

Соглашение было подписано 25 мая 1956 года в Москве и предусматривает, что суда Великобритании могут вести рыболовный промысел в водах Баренцева моря.

Как сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на ее президента Германа Зверева, ассоциация поддерживает решение о денонсации договора. Зверев напомнил, что отказ одной из сторон от заключенного им соглашения предусмотрен статьей этого документа и не является нарушением международного права.

По его словам, так как соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность, а для России соразмерные выгоды отсутствуют, последствия денонсации коснутся только второй стороны - Великобритании, которая не сможет вести промысел в Баренцевом море.

"Как мы понимаем, это ответ российских властей на недружественные действия к Великобритании. Летом 2022 года она ввела санкции в отношении России, которые включают дополнительный сбор в 35% для импорта отечественной белой рыбы, - сказал Зверев. - До этого для нашей страны действовал режим наибольшего благоприятствования в рамках ВТО".

По его словам, пошлина на белую рыбу снизила ценовую привлекательность российской рыбы для переработчиков и дистрибьютеров Великобритании. При этом, например, в 2020 году Великобритания импортировала 432 тыс. тонн белой рыбы общей стоимостью около $1 млрд, 48 тыс. тонн (свыше 11%) было поставлено из России. Кроме того, значительная доля китайского экспорта белой рыбы в Великобританию - 33% - имела российское происхождение.