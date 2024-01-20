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Кабмин РФ одобрил законопроект о денонсации соглашения с Британией о рыболовстве

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании 18 января приняло решение денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще в советское время.

"Одобрить проект федерального закона "О денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте кабмина.

Как поясняется в сообщении, денонсация соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам, приписанным к портам Соединенного Королевства, было предоставлено право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, предусматривается, "учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле".

Соглашение было подписано 25 мая 1956 года в Москве и предусматривает, что суда Великобритании могут вести рыболовный промысел в водах Баренцева моря.

Как сообщила 18 января Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на ее президента Германа Зверева, ассоциация поддерживает решение денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве. Зверев напомнил, что отказ одной из сторон от заключенного им соглашения предусмотрен статьей этого документа и не является нарушением международного права.

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По его словам, так как соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность, а для России соразмерные выгоды отсутствуют, последствия денонсации коснутся только второй стороны - Великобритании, которая не сможет вести промысел в Баренцевом море.

"Как мы понимаем, это ответ российских властей на недружественные действия к Великобритании. Летом 2022 года она ввела санкции в отношении России, которые включают дополнительный сбор в 35% для импорта отечественной белой рыбы, - заявил Зверев. - До этого для нашей страны действовал режим наибольшего благоприятствования в рамках ВТО".

По его словам, пошлина на белую рыбу снизила ценовую привлекательность российской рыбы для переработчиков и дистрибьютеров Великобритании. При этом, например, в 2020 году Великобритания импортировала 432 тыс. тонн белой рыбы общей стоимостью около $1 млрд, 48 тыс. тонн (свыше 11%) было поставлено из России. Кроме того, значительная доля китайского экспорта белой рыбы в Великобританию - 33% - имела российское происхождение.

Великобритания Баренцево море Правительство РФ
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