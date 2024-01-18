Петродворцовый суд запретил в России 633 украинских сайта

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Петродворцовый районный суд Петербурга признал информацию на 633 украинских сайтах запрещенной к распространению на территории России, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Это решение принято по административному иску прокурора Ломоносовского района Ленинградской области в защиту неопределенного круга лиц.

"Суд указал, что запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность", - говорится в сообщении.

В обоснование иска было указано, что прокурорская проверка выявила, что на этих 633 сайтах в свободном доступе размещена информация украинской хостинговой компании Hostiko, посредством которой совершаются мошеннические действия в отношении граждан России.

Уточняется, что при переходе на интернет-ресурсы появляется уведомление "страница недоступна", что не является признаком их неработоспособности в связи с тем, что злоумышленники используют CDN (сеть доставки контента), которая позволяет хранить копии веб-страниц на серверах по всему миру.