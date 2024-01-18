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В Думу внесен проект о смягчении уголовной ответственности за нарушение авторских прав

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Госдуму правительством РФ внесен проект закона, направленный на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства об ответственности за нарушение авторских и смежных прав и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Соответствующий проект закона (№532911-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

При подготовке законопроекта учитывались данные статистического анализа фактических размеров преступлений, зафиксированных в приговорах по уголовным делам об ответственности за нарушение авторских и смежных прав (части вторая и третья статьи 146 Уголовного кодекса РФ и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 УК).

Проект закона предлагает для целей статьи 146 УК установить крупный размер в сумме, превышающей 500 тыс. рублей, а особо крупный размер – в сумме, превышающей 2 млн рублей. А для целей статьи 165 УК законопроект предлагает установить крупный размер в сумме, превышающей 1 млн рублей, а особо крупный размер - в сумме, превышающей 4 млн руб.

Внесение предлагаемых законопроектом изменений в УК позволит не только декриминализировать порядка 26% преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, и 20% преступлений, предусмотренных статьей 165 УК, но и смягчить ответственность по указанным нормам УК (в отношении приблизительно 40% преступлений по части третьей статьи 146 УК и 28% преступлений по части второй статьи 165 УК), говорится в пояснительной записке.

Проект закона разработан во исполнение пункта 4 перечня поручений президента РФ от 16 августа 2023 г. № Пр-1619.

Госдума
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