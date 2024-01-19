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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

В Кремле не исключили, что Аргентина пересмотрит отказ вступать в БРИКС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Решение Аргентины отказаться от приглашения в БРИКС вызывает сожаление в Москве, но это ее суверенное право, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не исключил пересмотра решения Аргентины в дальнейшем.

На просьбу журналистов прокомментировать решение Буэнос-Айреса, представитель Кремля ответил: "Безусловно, это вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины, и мы с уважением относимся к любому решению Буэнос-Айреса".

Песков отметил при этом: "Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате (БРИКС), но очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, и это вызывает удовлетворение".

Пресс-секретарь главы государства не исключил, что в дальнейшем аргентинские власти поменяют свое решение. "Будем надеяться, что со временем руководство этой страны может посчитать более выгодным для себя все-таки вернуться в БРИКС", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Аргентина
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