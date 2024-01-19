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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Энергопотребление в России в 2023 году выросло на 1,4%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в единой энергосистеме РФ (ЕЭС России) в прошлом году составило почти 1,122 трлн кВт.ч, сообщается в отчете "Системного оператора" ЕЭС.

По итогам 2022 года этот показатель составлял 1,106 трлн кВт.ч. Таким образом, потребление увеличилось на 1,41%.

Выработка достигла 1,134 трлн кВт.ч.

"Системный оператор" также напомнил о достижении годового максимума 11 декабря - 168,741 ГВт.

Осенью оператор прогнозировал увеличение потребления в ЕЭС в 2023 году на 1,12%, в 2024 году - на 2,71%. "Прогнозируем примерно двухпроцентный рост среднегодовой потребления", - говорил глава "Системного оператора" Федор Опадчий. По его словам, прогноз базируется на цифрах, заявленных потребителями. "Ответственности пока нет за это, это нужно пообсуждать", - добавлял он.

Системный оператор
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