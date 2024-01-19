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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Николай Ноздрев назначен новым послом России в Японии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Новым послом России в Японии назначен Николай Ноздрев, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном в пятницу на интернет-портале правовой информации.

"Назначить Ноздрева Николая Станиславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Японии", - говорится в документе.

До этого Ноздрев возглавлял третий департамент Азии МИД России. Его предшественником на должности посла РФ в Токио был Михаил Галузин, который в настоящий момент занимает пост заместителя министра иностранных дел.

Михаил Галузин Япония Владимир Путин Николай Ноздрев МИД РФ
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