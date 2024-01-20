Два человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП под Саратовом

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Минивэн Hyundai и грузовая "Газель" столкнулись вечером в субботу в Федоровском районе Саратовской области, сообщил глава регионального управления обеспечения жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

"В результате ДТП из минивэна два человека погибли и восемь пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу", - написал Юрин в своем телеграм-канале.

Тела погибших и пострадавших спасатели деблокируют с помощью гидравлического инструмента, отмечается в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее МЧС сообщило, что 20 и 21 января в Саратовской области ожидаются мокрый снег, туман и гололедица.